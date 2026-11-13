La légende du rock, Roger Waters, ancien membre de Pink Floyd, revisite "Comfortably Numb", aux côtés de la chanteuse palestinienne Mona Miari. Avec de nouvelles paroles en anglais et en arabe, les fonds récoltés serviront à financer des soins médicaux gratuits pour les enfants de Gaza.
U2, Roger Waters, Fontaines D.C. : le rock en majesté
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