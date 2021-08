information fournie par AFP Video • 03/08/2021 à 13:50

Les feux de forêt continuent de faire rage dans la ville côtière turque de Marmaris. Sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l'ensemble de la Turquie et ont fait au moins huit morts, sept sont toujours actifs. A Marmaris, des volontaires ont pris en charge la collecte et la distribution d'eau et de nourriture, ainsi que du matériel tel que des crèmes contre les brûlures ou des vêtements anti-feu.