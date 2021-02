Turquie: des soignants bravent météo et méfiance pour vacciner dans les montagnes

AFP Video • 17/02/2021 à 18:24

Un groupe de docteurs et infirmiers, mallettes remplies de seringues, est confronté à un double défi pour administrer le vaccin anti-Covid à des seniors dans des hameaux reculés des montagnes turques: une météo extrême et des aïeux récalcitrants. Après avoir roulé pendant plus d'une heure sur des routes escarpées et enneigées à bord d'un véhicule tout-terrain, ils arrivent enfin dans le hameau à majorité kurde d'Imamli, perché dans les montagnes de la province de Van, dans l'est de la Turquie.