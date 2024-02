information fournie par AFP Video • 06/02/2024 à 09:42

Des affrontements ont lieu avec la police qui essaye de bloquer une route, alors que les familles et les amis des disparus se rassemblent dans le centre-ville d'Hatay, à 4H17, l'heure de la première secousse, qui a fait plus de 53.500 morts dans le sud et le sud-est de la Turquie le 6 février 2023. IMAGES