Malgré leurs profonds antagonismes politiques, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, et le président, Karol Nawrocki, mettent momentanément leurs divergences de côté pour assister ensemble à une veillée organisée en mémoire des victimes tuées lors de la fusillade dans le centre historique de Cracovie, qui a fait six morts et quinze blessés. Pays d'Europe de l'Est de 38 millions d'habitants jusqu'alors épargné par les attentats, la Pologne n'avait pas connu pareil massacre de civils depuis la fin du régime communiste (1944-1989). IMAGES
Tuerie de Cracovie : le Premier ministre et le président polonais rendent hommage aux victimes
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