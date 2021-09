"Tue-moi d'abord": comment la principale pop-star afghane a échappé aux talibans

information fournie par AFP Video • 11/09/2021 à 14:18

Aryana Saeed, la plus populaire des chanteuses afghanes avec 1,4 million d'abonnés à son compte Instagram, dont l'allure rappelle celle de la reine de la téléréalité Kim Kardhasian, s'est attirée de longue date les foudres des religieux et des conservateurs de son pays pour ses chansons défendant les droits des femmes et dénonçant la violence à leur encontre. Elle est désormais en sécurité à l'étranger après avoir quitté son pays.