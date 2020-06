Tuchel: Le PSG va devoir être "très vigilant" dans les 4 semaines à venir

AFP Video • 27/06/2020 à 17:47

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel estime qu'il va falloir "être très attentifs, très vigilants, dans les quatre prochaines semaines et demie" pour réussir en Ligue des Champions et en Coupe de France. Le plus important dans cette période, selon lui, est que ses joueurs ne se blessent pas.