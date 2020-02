Trump: une large propagation du coronavirus aux Etats-Unis n'est pas "inévitable"

AFP Video • 27/02/2020 à 09:31

Lors d'une rare conférence de presse depuis la Maison Blanche, Donald Trump affirme qu'il n'est pas "inévitable" que le nouveau coronavirus continue à se répandre aux Etats-Unis, contredisant ainsi des hauts responsables de la santé de sa propre administration. Le président américain ajoute que les Etats-Unis sont prêts à intensifier leur réponse au nouveau coronavirus à "une échelle beaucoup plus grande" et qu'ils pourraient envisager de restreindre les voyages en Corée du Sud, en Italie et dans d'autres pays gravement touchés par le nouveau coronavirus "le moment venu".