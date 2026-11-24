Donald Trump a annoncé lundi donner instruction au ministère de la Justice de requérir systématiquement la peine capitale dans les affaires fédérales de meurtres d'enfants, ainsi que contre les violeurs et les trafiquants d'êtres humains ayant tué leurs victimes.
Trump ordonne que la peine capitale soit requise contre les meurtriers d'enfants
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