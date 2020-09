AFP Video • 18/09/2020 à 08:34

Le président américain Donald Trump déclare que le choix pour la présidentielle américaine se joue entre "la loi et l'ordre d'un côté et le chaos de l'autre". "Biden a abandonné vos emplois à la Chine", déclare-t-il au sujet de son rival démocrate, ajoutant que "si Biden gagne, les émeutiers, anarchistes, pyromanes et brûleurs de drapeaux gagnent" lors d'un meeting électoral à Mosinee dans le Wisonsin.