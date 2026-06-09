Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York avant un match de la finale NBA, une réaction qu'il a interprétée comme positive.
Trump hué au Madison Square Garden avant le match 3 de la finale NBA à New York
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