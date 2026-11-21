Le président américain Donald Trump, de retour à Washington après un voyage critiqué en Chine, a évoqué vendredi ses relations "fantastiques" avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, au sortir d'un sommet inédit avec ses deux homologues.
Trump évoque ses "fantastiques" relations avec Poutine et Xi
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