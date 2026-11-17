Donald Trump, qui se trouvait mardi aux Philippines pour un sommet de l'Asean, a dit "prendre très au sérieux" une potentielle menace d'attaque iranienne contre la capitale américaine Washington, dont a fait état la chaîne CNN.
Trump dit "prendre très au sérieux" une potentielle menace d'attaque iranienne sur Washington
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro