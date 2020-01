Trois oursons blancs sont nés au Marineland d'Antibes

AFP Video • 30/01/2020 à 16:01

Trois bébés ours polaires sont nés au Marineland d'Antibes. Les oursons, dont le sexe n'est pas connu, sont nés entre Noël et Nouvel An. S'ils "se portent à merveille", le plus grand parc animalier marin d'Europe a différé l'annonce de leur naissance, en raison d'un taux de mortalité de 50% observé en milieu naturel pour cette espèce classée "vulnérable".