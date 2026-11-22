Des images diffusées par l’armée mexicaine montrent trois présumés membres de l’organisation criminelle Beltrán Leyva, dont Fausto Isidro Meza alias "Chapo Isidro", transférés à Mexico et remis aux procureurs fédéraux après leur arrestation à Guasave, dans l’État de Sinaloa. L’opération a fait sept présumés criminels et quatre soldats de l’armée mexicaine morts, tandis que huit suspects ont été arrêtés.
Trois membres présumés du cartel Beltrán Leyva transférés à Mexico après une opération
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