information fournie par AFP Video • 29/01/2023 à 10:03

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quittait l’Union européenne. Trois ans plus tard, et alors que le pays connaît une sévère crise du coût de la vie, le soutien au Brexit est plus faible que jamais. Si certains défendent toujours leur décision, le coût pour les entreprises britanniques a été lourd et les bénéfices promis se font attendre.