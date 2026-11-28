information fournie par BoursoBank Clients • 28/11/2026 à 08:30

Dans ce numéro de Parlons Cash l'Hebdo , découvrez pourquoi près de 300.000 chèques envoyés au Trésor public sont toujours en attente d'encaissement, avec parfois des relances reçues par des usagers déjà en règle. Également au programme: la décollecte record du Livret A, dont les retraits dépassent largement les dépôts, signe d'un changement dans les habitudes d'épargne des Français. Enfin, point sur la prime de Noël 2026, son calendrier de versement, les bénéficiaires concernés et les délais à prévoir avant son arrivée sur les comptes bancaires.

Au sommaire :

Chèques bloqués au Trésor public : êtes-vous concerné ?

Livret A : pourquoi les Français retirent leur épargne

Prime de Noël 2026 : dates et modalités de versement