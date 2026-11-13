En Afghanistan, l’autoroute 1, qui relie les principales villes du pays, était devenue depuis le 11 septembre 2001 un haut lieu du banditisme et des combats, en particulier entre Kaboul et Kandahar, le berceau des Taliban. Il fallait alors naviguer entre extorsions, enlèvements et attentats-suicides. Qu’est-elle devenue après la guerre et cinq ans de règne des Taliban ? Notre ex-correspondante Claire Billet et la photojournaliste Sandra Calligaro ont repris la route.
Traversée de l'Afghanistan le long de la "route de la mort"
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