AFP Video • 16/03/2021 à 20:01

Les équipes médicales s'affairent sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour accueillir trois malades du Covid en provenance de Nice. Agés de 53, 70 et 71 ans, l'un est transféré au CHU de Auch par hélicoptère et les deux autres en ambulance vers la clinique de l'Union et le CHU Rangueil de Toulouse.