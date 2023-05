Traité contre la pollution du plastique: les négociateurs réunis à Paris

information fournie par AFP Video • 30/05/2023 à 16:45

Les représentants de 175 nations étaient réunis au siège de l'Unesco pour une deuxième session du comité international de négociation (CIN), sur les cinq prévues pour aboutir à un accord historique couvrant l'intégralité du cycle de vie du plastique. "Il y a un consensus global sur l'enjeu de la pollution plastique et la volonté d'agir face à cette pollution plastique. Mais sur les mesures à prendre, on a deux types de groupes de pays", souligne Diane Beaumenay-Joannet, de l'ONG Surfrider Foundation. Elle ajoute "qu'il y aura des enjeux assez cruciaux, notamment sur la production de plastique, avec un lobby très fort de l'industrie des énergies fossiles et de la pétrochimie". Des manifestants protestent devant le siège de l'Unesco à Paris, dénonçant notamment la difficulté d'accès aux négociations pour certains participants.