information fournie par AFP Video • 20/08/2022 à 16:50

A la mi-journée, pour le retour des vacanciers, le trafic routier se densifie et de longues files de voitures se forment au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines, sur l'A10 entre Orléans et Paris. Un pic de bouchons de 770 km a été enregistré aux alentours de midi au niveau national, journée classée rouge dans le sens des retours dans l'Arc méditerranéen et en Auvergne-Rhône-Alpes, selon Bison Futé.