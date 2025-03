information fournie par AFP Video • 21/03/2025 à 12:31

"Ils exportaient, si je puis m'exprimer ainsi, des migrants et ils les récupéraient en Espagne, en Italie, mais ça allait essentiellement vers la région marseillaise et vers l'Europe du Nord et l'Allemagne", explique Nicolas Bessone, procureur de Marseille, suite à l'interpellation de 19 personnes impliquées dans un réseau international de trafic de migrants entre l'Espagne et la France. SONORE