information fournie par AFP Video • 12/10/2022 à 17:46

Les habitants de Bali et les touristes commémoraient le vingtième anniversaire des attentats qui ont fait plus de 200 morts sur l'île indonésienne, l'attaque terroriste la plus meurtrière à ce jour dans l'archipel d'Asie du Sud-Est. ++ COMPLÈTE VID32L86N8_FR ++