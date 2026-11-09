Des publications faites dans les sphères pro-russes ont relayé une photo et des vidéos devenues virales, dans lesquelles un adolescent ukrainien, l'air terrifié, est escorté. Le jeune homme est présenté comme la victime d'un centre de torture ukrainien. Or les images sont trompeuses et aucune preuve de torture n'a pu être apportée.
Torture en Ukraine : que dit la photo de cet adolescent ?
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