Au programme ce matin : Amundi, BNP Paribas, Clariane, Spie, Virbac. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/11/2026
Valeurs associées
|91,900 EUR
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