Au programme ce matin : Bouygues, Eiffage, United Health, Vinci, VusionGroup. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/11/2026
Valeurs associées
|43,1300 EUR
|Euronext Paris
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|108,2000 EUR
|Euronext Paris
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|349,900 USD
|NYSE
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|113,0500 EUR
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|Euronext Paris
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