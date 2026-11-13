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Top 5 IA du 12/11/2026

information fournie par Libertify 13/11/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alibaba, Coinbase, Crédit Agricole, NVIDIA, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
94,340 USD NYSE -7,07%
COINBASE GLB RG-A
130,6700 USD NASDAQ -4,11%
CREDIT AGRICOLE SA
15,830 EUR Euronext Paris -0,25%
NVIDIA
166,1900 USD NASDAQ -4,34%
VEOLIA
34,660 EUR Euronext Paris +1,05%

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