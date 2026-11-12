Au programme ce matin : Airbus, Intel, NVIDIA, Pernod Ricard, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 11/11/2026
Valeurs associées
|210,700 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
|62,5000 USD
|NASDAQ
|+7,52%
|173,7300 USD
|NASDAQ
|+2,87%
|71,220 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
|230,400 EUR
|Euronext Paris
|-0,99%
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