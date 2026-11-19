Après le pas de Marine Tondelier en faveur de Jean-Luc Mélenchon, le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann en appelle à "la tradition pro-européenne" des écologistes. "Moi je pense aux écologistes qui sont fidèles à la tradition écolo qui est une tradition pro-européenne et profondément démocratique et je suis sûr qu'ils participeront avec nous à cette campagne et qu'ils seront là pour faire la révolution écologique", insiste Raphaël Glucksmann.
Tondelier/Mélenchon : Glucksmann en appelle à "la tradition écolo pro-européenne"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro