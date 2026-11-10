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Tokyo : des chèvres désherbeuses stars d'internet

information fournie par AFP Video 10/11/2026 à 17:45

Deux chèvres déployées dans le centre de Tokyo par les chemins de fer nippons pour désherber un terrain vague sont devenues des stars des réseaux sociaux.

Environnement
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