Deux chèvres déployées dans le centre de Tokyo par les chemins de fer nippons pour désherber un terrain vague sont devenues des stars des réseaux sociaux.
Tokyo : des chèvres désherbeuses stars d'internet
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