Tokyo-2020: les judokas français savourent leur victoire

information fournie par AFP Video • 01/08/2021 à 14:04

Avec huit médailles et une victoire en or en équipe contre le Japon en guise de bouquet final, les judokas français s'envolent pour Paris sans regrets. "Il y en a qui n'ont pas dormi. (...) Et je crois que toute la semaine, pour certains, tout le mois, ça va continuer à fêter", sourit Teddy Riner avant de s'envoler pour la France. "Paris, j'espère que vous relevez le défi, parce que le Japon a mis la barre haute", lance Clarisse Agbegnenou, des étoiles dans les yeux et ses deux médailles d'or autour du cou.