Togo : à la découverte du Palais de Lomé et des artistes togolais

France 24 • 05/12/2019 à 11:36

Abandonné pendant plus de vingt ans, l'ancien Palais des gouverneurs, monument emblématique de Lomé et joyau du patrimoine togolais, a réouvert ses portes le 28 novembre pour devenir le premier centre d'art et de culture du Togo. Sonia Patricelli nous emmène à la découverte du Palais de Lomé, dont l'un des objectifs est de contribuer à la relance du tourisme, en berne depuis la crise sociopolitique de 2017.