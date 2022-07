"Tirer vers le haut": quand la politique phare de Boris Johnson au Royaume-Uni déraille

information fournie par AFP Video • 10/07/2022 à 10:16

Problèmes de transports, pauvreté, chômage… Les habitants de la ville de Bradford, sixième plus grande d’Angleterre et autrefois prospère, se sentent complètement délaissés par Londres. Lors de la victoire écrasante de Boris Johnson en 2019, le Premier ministre avait promis de "tirer vers le haut" des villes comme Bradford, suscitant beaucoup d’espoir pour ces territoires. Mais depuis, les déceptions se sont accumulées, et le slogan de Johnson n’a pas été au rendez-vous.