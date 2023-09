Tirage de la Ligue des champions : du lourd pour les clubs français

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 20:46

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a eu lieu jeudi. Le PSG se retrouve avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, tandis que le RC Lens tombe dans la poule d’Arsenal, du Séville FC, et du PSV Eindhoven. De son côté, le tirage de la Ligue africaine aura lieu samedi. Le gardien André Onana est de retour avec la sélection camerounaise avant un match crucial contre le Burundi, comptant pour les éliminatoires de la CAN. Pour ce week-end, les affiches phares sont OL/PSG et Arsenal/Manchester United.