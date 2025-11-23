Les pistes de la station de Tignes sont arrosées de neige artificielle pour l'ouverture de la saison de ski. Une "sous-couche" qui va "permettre d'affronter tous les aléas climatiques de l'hiver" d'après Brice Gaget, nivoculteur.
Tignes mise sur la neige artificielle pour le début de la saison de ski
