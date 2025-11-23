 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tignes mise sur la neige artificielle pour le début de la saison de ski

information fournie par AFP Video 23/11/2025 à 10:15

Les pistes de la station de Tignes sont arrosées de neige artificielle pour l'ouverture de la saison de ski. Une "sous-couche" qui va "permettre d'affronter tous les aléas climatiques de l'hiver" d'après Brice Gaget, nivoculteur.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

COP 30: Premier appel de fonds pour le fonds de réponse aux pertes

information fournie par France 24 22 nov.
1
2

Violences faites aux femmes: la colère face à un phénomène qui perdure

information fournie par AFP 00:17
4
3

A Marseille, une foule compacte pour dire non au narcobanditisme malgré la peur

information fournie par AFP Video 22 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

L'Ile-de-France et une partie du Massif central en vigilance neige-verglas

information fournie par AFP 22 nov.
6

Lutte contre le narcotrafic : la France face un fléau de grande ampleur

information fournie par France 24 22 nov.
7

"Il faut que ça s'arrête": à Marseille une foule compacte face au narcobanditisme

information fournie par AFP 22 nov.
5
8

A Paris, une manifestation contre les violences faites aux femmes

information fournie par AFP Video 22 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 18 nov.
2
5

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP Video 18 nov.
6

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale

information fournie par AFP Video 17 nov.
2
7

Les Chinois réagissent aux tensions avec le Japon sur le sujet de Taiwan

information fournie par AFP Video 17 nov.
8

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention en vue d'un accord d'armement

information fournie par AFP Video 17 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
3

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
4

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
6

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank