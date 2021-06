Tibet: à l'école des moines, on étudie Xi Jinping, pas le dalaï lama

AFP Video • 02/06/2021 à 16:46

A l'Université du bouddhisme tibétain, les futurs moines reçoivent des cours de politique loin du dalaï lama, dont l'image reste bannie sur le toit du monde. Ils jouent au foot dans leur longue soutane rouge foncé, apprennent le chinois et l'anglais, et débattent en tibétain de préceptes bouddhistes à grand renfort de gestes et de claquements de main... Les quelque 900 élèves de l'établissement sont tout sourire lors d'une rare visite de la presse étrangère à Lhassa, organisée par le gouvernement chinois.