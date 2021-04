AFP Video • 19/04/2021 à 17:02

Thomas Pesquet se sent "en pleine forme physique" avant de partir pour six mois dans l'ISS, mais "mentalement, c'est plus difficile", notamment parce que "la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile", explique-t-il lors d'un point de presse. (COMPLETE VIDI98B74H_FR ET VIDI98B7UK_FR)