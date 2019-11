"The Irishman" : Scorcese débarque sur Netflix

France 24 • 27/11/2019 à 15:47

"The Irishman" est une fresque de trois heures quarante autour de la figure mafieuse de Jimmy Hoffa et signée Martin Scorsese. Disponible sur Netflix, elle ne sortira donc pas sur les écrans français. Dans ce nouveau numéro d'"A l'Affiche" 100% cinéma, Louise Dupont et le chroniqueur cinéma Thomas Baurez expliquent les circonstances qui ont contraint le cinéaste à se tourner vers la plateforme de streaming. "The Irishman" signe le retour de Robert de Niro dans l'univers de Scorsese et marque la première collaboration de l'auteur de Taxi Driver avec Al Pacino.