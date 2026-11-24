information fournie par Boursorama • 24/11/2026 à 17:49

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, comptes-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. regardez le replay du 8e épisode, initialement diffusé en direct sur Twitch et Boursorama.