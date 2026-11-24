Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, comptes-titres, stratégie, erreurs, résultats.
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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. regardez le replay du 8e épisode, initialement diffusé en direct sur Twitch et Boursorama.
Avec son invité, Jokariz fera un point spécial sur les produits structurés. Jean fait un point de marché sur les midterms, l'affaire Nvidia, avec cette question : faut-il mettre à profit la réplique du géant de l'IA ?
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.