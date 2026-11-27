Des images diffusées par la police de l'État du New Jersey montrent un policier poursuivant une dinde sauvage sur l'autoroute Garden State Parkway. "Joyeux Thanksgiving", lance un policier à la radio. Selon la police, l'animal a réussi à quitter la chaussée sain et sauf.
Thanksgiving : la police américaine poursuit une dinde sauvage sur une autoroute
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro