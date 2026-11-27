Aux États-Unis, ce jeudi, c’est Thanksgiving. Des millions d’Américains prennent la route pour se retrouver autour d'une énorme dinde, c'est la tradition. Mais derrière ce repas copieux et les récits populaires qui en découlent, notamment dans les films et séries, se cache une réalité historique tragique.
Thanksgiving : ce que Friends ne raconte pas
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