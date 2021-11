Thaïlande: les premiers touristes arrivent à Bangkok

information fournie par AFP Video • 01/11/2021 à 09:59

Le premier groupe de voyageurs arrive à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok alors que la Thaïlande redémarre son industrie du tourisme après un an et demi de verrouillage à cause du Covid-19. La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet l'économie du royaume, qui dépend beaucoup du tourisme et qui a enregistré l'an dernier ses pires résultats depuis la crise financière asiatique de 1997, avec une baisse de plus de 80% des arrivées. Les autorités thaïlandaises ont donné leur feu vert aux touristes vaccinés provenant de plus de 60 pays à "faible risque" et qui pourront désormais séjourner en Thaïlande sans effectuer de quarantaine.