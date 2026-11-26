Plombé par des blessures, l'équipe de Luis Enrique a concédé le match nul contre la Roma, mercredi soir. Le Real Madrid est désormais seul premier du classement de Ligue des champions, avec cinq victoires sur cinq.
Tenu en échec par la Roma, le PSG laisse filer ses premiers points de la saison
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro