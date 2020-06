Tensions à Dijon: le gouvernement promet une réponse "extrêmement ferme"

AFP Video • 16/06/2020 à 17:06

Laurent Nunez annonce un renforcement du dispositif policier et promet une réponse "extrêmement ferme" après plusieurs jours de tensions dans le quartier sensible des Grésilles, à Dijon. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place alors que certains élus locaux réclament plus de moyens pour empêcher des "bandes rivales" de se faire "justice elles-mêmes".