information fournie par AFP Video • 02/11/2023 à 10:36

La mer est agitée et le vent souffle fort à La Rochelle alors que la tempête Ciaran, qui balaye la France, a provoqué la mort d'un chauffeur routier dans l'Aisne et que deux départements, les Côtes-d'Armor et la Manche, sont toujours en vigilance rouge vent. IMAGES