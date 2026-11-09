Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner, icône du sport français, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. SONORE
Teddy Riner annonce sa candidature à la présidentielle
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