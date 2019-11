Tchèques et Slovaques aux aguets sur la démocratie, 30 ans après la "révolution de velours"

France 24 • 18/11/2019 à 14:39

Quelques jours après la chute du mur de Berlin, les Tchécoslovaques se soulevaient contre le pouvoir, jusqu'à renverser le régime communiste. C'est ce qu'on a appelé la "révolution de velours". 30 ans plus tard, pour une partie des Tchèques et des Slovaques, la démocratie est de nouveau en danger. Ils étaient plus de 200 000 dans les rues de Prague samedi pour réclamer la démission du Premier ministre, accusé de corruption. Et les acteurs des soulèvements d'hier sont toujours en première ligne.