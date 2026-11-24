information fournie par Tout sur mes finances • 24/11/2026 à 11:39

Vous investissez en Bourse ? Certains achats d'actions françaises sont soumis à une taxe de 0,4% !

C'est la taxe sur les transactions financières (TTF), un prélèvement qui s'ajoute aux frais de courtage et qui concerne 121 sociétés françaises cotées en Bourse en 2026.

Dans cette vidéo, on vous explique simplement :

Ce qu'est la taxe sur les transactions financières (TTF)

Quelles actions françaises sont concernées en 2026

Comment fonctionne le calcul de la TTF en cas d'achats et de ventes le même jour

Les comptes concernés : comptes-titres, PEA et PEA-PME

Les particularités de la TTF dans un contrat d'assurance vie

La taxe sur les transactions financières est un coût supplémentaire à prendre en compte lorsque vous investissez dans certaines grandes entreprises françaises.