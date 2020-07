Taïwan: une exposition retrace les manifestations à Hong Kong

AFP Video • 07/07/2020 à 15:43

Une exposition marque le premier anniversaire du mouvement pro-démocratie de Hong Kong lors du Taiwan Comic Base à Taipei, à travers plus d'une centaine de pièces d'art, dont des dessins et des projets multimédias, d'artistes hongkongais, taïwanais et australiens. La récente imposition d'une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a donné des frissons à l'île autogérée, renforçant la crainte que Pékin se concentre sur son emprise à Taïwan.