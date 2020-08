TaÏwan sur "les lignes de front de la liberté", dit sa présidente

AFP Video • 27/08/2020 à 11:39

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen assure qu'"après Hong Kong, Taïwan se tient de plus en plus sur les lignes de front de la liberté et de la démocratie". Tsai s'exprime dans le cadre d'un événement en ligne organisé par l'Institut de stratégie politique australien.